Росія і США знищать по 34 тонни збройового плутонію

На саміті з ядерної безпеки у Вашингтоні, що завершився в середу, 13 квітня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і держсекретар США Хілларі Клінтон підписали протокол до угоди про двосторонню утилізацію надлишкового збройового плутонію. Відповідно до документа, кожна з країн зобов`язалася 2018 року почати знищення 34 тонн небезпечної речовини, повідомляє Лента.ру з посиланням на ІТАР-ТАРС.

Надлишки збройового плутонію будуть використані як паливо для АЕС. Утилізація плутонію проходитиме у відкритому паралельному режимі і під інспекційним контролем.

За словами Хілларі Клінтон, запланованого до утилізації плутонію вистачило б на виробництво в кожній з країн 17 тисяч ядерних боєголовок. Клінтон також зазначила, що США і Росія мають намір надалі утилізувати "ще більше плутонію".

Двостороння угода про утилізацію плутонію була підписана 2000 року, проте, за словами Лаврова, його практичне виконання було неможливе "з технічних причин", які і були усунені після підписання протоколу.

У тексті меморандуму РФ про фізичну ядерну безпеку, поширеному у Вашингтоні 13 квітня, також повідомляється, що Росія має намір в 2010 році вивезти свіже і відпрацьоване уранове паливо з України, Білорусії, Польщі, Сербії та Німеччини. Ці заходи проводитимуться в рамках програми вивезення високозбагаченого уранового палива з третіх країн, на території яких є дослідницькі реактори російського і американського виробництва.

Крім того, на пленарному засіданні саміту президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія до кінця квітня 2010 року закриє свій останній реактор з вироблення збройового плутонію в місті Залізногорську Красноярського краю в рамках угоди, укладеної 2003 року на рівні міністерств атомної енергетики двох країн.