ООН готова працювати з новим керівництвом Киргизії

Генсек ООН Пан Гі Мун заявив, що його організація готова співпрацювати з новим керівництвом Киргизії, повідомляє Бі-Бі-Сі.

"Генеральний секретар вітає домовленість між тимчасовим урядом Киргизії і колишнім президентом Курманбеком Бакієвим, яка дала йому можливість залишити країну... ООН разом з регіональними і міжнародними партнерами готова працювати з владою в Бішкеку на благо народу Киргизії", - зазначено в заяві офіційного представника генсека, поширеній у четвер.