Родичі Качинського та високопосадовці прибули до Кракова потягом

Родичі Президента Польщі Леха Качинського та польські високопосадовці прибули до Кракова потягом.

За даними TVN24, потягом до Кракова, де сьогодні на території королівського замка Вавель будуть поховані Л.Качинський та його дружина Марія, прибув в.о. Президента Польщі, глава Сейму Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ, глава польського уряду Дональд ТУСК, депутати польського Сейму та Сенату, а також представники Канцелярії трагічно загиблого Президента.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі з п’ятниці заборонено авіарух над країною через хмару вулканічного попелу, яка загрожує безпеці польотам.

Влада дозволила працювати лише аеропорту в Кракові, що має приймати виключно літаки міжнародних делегацій, котрі мали прибути на похорон президентського подружжя.

Незважаючи на це, 43 із 67 міжнародних делегацій відмінили свою участь у похоронах Л.Качинського.

Частина делегацій прибула на похорон автомобілями, потягами та вертольотами.

Водночас літаками до Кракова прилетіли, зокрема, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ, а також лідер української опозиції Юлія ТИМОШЕНКО.