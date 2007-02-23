У китайському зоопарку тигр убив дитину

В одному із зоопарків Китаю внаслідок нападу тигра загинула шестирічна дівчинка і дістала поранення її мати. Про це повідомляє з посиланням на китайські ЗМІ агентство Рейтер.

Наголошується, що інцидент стався в четвер у провінції Юньнань. Дівчинка і кілька її родичів чекали в зоопарку в черзі можливості сфотографуватися з тигром.

Після спрацювання фотоспалаху тигр несподівано накинувся на дівчинку і схопив її за голову. Мати дівчинки, що намагалася відігнати тварину, дістала травми руки.

Шестирічна дівчинка від отриманої рани згодом померла в лікарні.