Кількість жертв землетрусу в Китаї перевищила 2 тисячі
09:21, 20 квітня 2010Світ
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Поранення отримали більше 12 тис. осіб
Кількість жертв землетрусу на північному заході Китаю становить на даний момент 2039 осіб, повідомляє ІТАР-ТАСС.
195 жителів Юйшу–Тібетському автономному округу в провінції Цинхай вважаються зниклими безвісти.
Поранення отримали більш як 12 тис. осіб, з них 1434 перебувають у важкому стані, передає агентство Сіньхуа.
Як повідомлялося, 14 квітня в Юйшу-Тібетському автономному округу провінції Цинхай стався землетрус магнітудою 7,1. Епіцентр підземного поштовху знаходився в повіті Юйшу.
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