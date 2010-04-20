Кількість жертв землетрусу в Китаї перевищила 2 тисячі

Кількість жертв землетрусу на північному заході Китаю становить на даний момент 2039 осіб, повідомляє ІТАР-ТАСС.

195 жителів Юйшу–Тібетському автономному округу в провінції Цинхай вважаються зниклими безвісти.

Поранення отримали більш як 12 тис. осіб, з них 1434 перебувають у важкому стані, передає агентство Сіньхуа.

Як повідомлялося, 14 квітня в Юйшу-Тібетському автономному округу провінції Цинхай стався землетрус магнітудою 7,1. Епіцентр підземного поштовху знаходився в повіті Юйшу.