Лукашенко вимагає від міністрів підняти гроші, які «під ногами лежать»

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО доручив Комітету державного контролю Білорусі проаналізувати дії уряду щодо розширення в умовах кризи ринків збуту білоруської продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні, виступаючи в білоруському парламенті з посланням до білоруського народу.

"Я прошу Комітет державного контролю і голову адміністрації Президента представити мені конкретний аналіз результативності діяльності уряду цього року, особливо в кризовий період, щодо завоювання нових ринків", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, у зв`язку з утворенням складських запасів продукції багато фахівців звернули увагу на затребуваність білоруської продукції на світових ринках. "Тоді я віддав розпорядження уряду й керівникам підприємств, міністрам поїхати по всьому світу й уточнити, де потрібна наша продукція. Роз`їхалися. Маса відряджень. А результат?", - сказав він.

О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що в 2009 році торговий баланс склався не на користь Білорусі. "Негативне сальдо склало 5,5 млрд. доларів", - констатував він, зазначивши необхідність диверсифікації товарної структури білоруського експорту.

"Сьогодні питної води в світі не вистачає катастрофічно, й ціна питної води іноді вища за ціну на нафту – заробляйте гроші! Гроші у нас під ногами", - вимагає Президент Білорусі.

Водночас, він доручив уряду до 1 липня 2010 року підготувати програму соціально-економічного розвитку країни на наступну п`ятирічку. "Якщо нинішній кадровий склад (уряду) покаже, що неспроможний реалізувати завдання цього року, то нову програму реалізовуватимуть інші люди, й образи в цьому бути не повинно. Хто виробився, той повинен піти на іншу роботу. Водночас я нікого з роботи не виганяю. Можете - робіть, не можете - йдіть. Не чекайте, поки вас попросять", - додав О.ЛУКАШЕНКО.