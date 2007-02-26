Райс розкритикувала заяви Росії

Держсекретар США Кондоліза РАЙС вважає, що критичні заяви з Росії на адресу США, зокрема у зв`язку з розширенням НАТО і планами розгортання ПРО в Європі, не сприяють зміцненню двосторонніх відносин між обома країнами, передає РІА «Новости».

"Я не думаю, що подібні вислови допомагають взаєминам, і ми про це ясно заявили", - повідомила К.РАЙС у неділю в ефірі телекомпанії "Фокс".

При цьому вона звернула увагу на опубліковану в неділю в газеті "Вашингтон пост" статтю міністра закордонних справ Сергія ЛАВРОВА під заголовком "Однієї "холодної війни" було досить".

На думку К.РАЙС, російський міністр спробував представити це “в правильнішій перспективі". При цьому вона підкреслила, що "Росія - це не Радянський Союз, і нам треба це визнати".

Торкнувшись питання про ПРО, К.РАЙС нагадала, що російські та американські представники понад 10 разів офіційно зустрічалися для обговорення американських планів у цій сфері, і що такі обговорення проходили також у рамках Ради Росія-НАТО.

"Я сама говорила про це російським офіційним особам", - повідомила глава зовнішньополітичного відомства США, зазначивши, що американські плани щодо ПРО в Європі не є для російської сторони сюрпризом.

"Висловлювання подібних речей про Польщу і Чехію - незалежні країни і члени НАТО, я думаю, було непотрібним і необгрунтованим", - заявила К.РАЙС.

"У тому, що торкається ПРО - ніхто з тих, хто в цьому розбирається, не стверджуватиме, що розміщені в Польщі десять перехоплювачів можуть якимось чином створювати загрозу для тисяч боєголовок, які є в російському арсеналі стримування", - сказала К.РАЙС, додавши при цьому, що адміністрація Джорджа БУША навіть "хотіла б розвивати з росіянами співпрацю в сфері ПРО".

Торкнувшись питання про розширення НАТО, держсекретар заявила, що вважає цей процес найважливішим моментом у світовій історії після "холодної війни".

"Це допомогло консолідувати демократичну і захищену Європу, і Росії нічого боятися з боку демократичних держав біля її кордонів", - підкреслила К.РАЙС.