Ліквідація аварії в Мексиканській затоці: готуються до гіршого сценарію

Президент компанії British Petroleum Тоні Гейворд заявив, що вони повністю беруть на себе відповідальність за аварію на свердловині в Мексиканській затоці, в результаті якої в день у воду виливається до 100 барелів нафти. Він додав, що вони готуються до «гіршого сценарію», за якого ліквідація наслідків аварії займе від двох до трьох місяців.

Газета.ру