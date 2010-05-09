У Будапешті помер найстарший шаховий гросмейстер Андор Лілієнталь.

Як передає Lenta.ru з посиланням на заяву шахової федерації Угорщини, шахіст помер у своєму будинку після тривалої хвороби. 5 травня угорському гросмейстерові, чия шахова діяльність була безперервно пов`язана з СРСР, виповнилося 99 років.

А.Лілієнталь народився в єврейській родині в Москві в 1911 році. Невдовзі він разом із сім`єю переїхав до Будапешта, представляв Угорщину на трьох шахових олімпіадах, а в 1939 році одержав громадянство СРСР і почав виступати на турнірах як радянський шахіст.

Розквіт його шахової кар`єри припав на 1930-і роки. У різні роки він зустрічався (і обігравав) за шахівницею з шістьма всесвітньо відомими чемпіонами - Олександром Альохіним, Хосе Раулем Капабланкою, Михайлом Ботвінніком, Емануелем Ласкером, Максом Ейве і Василем Смисловим. Багато шахових фахівців називають перемогу А.Лілієнталя над Х.Капабланкою однією з найбільш видовищних партій в історії шахів.

У 1950-му році А.Лілієнталь увійшов до першого списку міжнародних гросмейстерів - звання, запровадженого Міжнародною шаховою федерацією (ФІДЕ) за рік до того. До списку було включено 27 видатних шахістів того часу, і А.Лілієнталь був єдиним, хто дожив до наших днів.