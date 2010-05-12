Призначено нових британських міністрів

Королева Великої Британії Єлизавета Друга затвердила лідера британської партії ліберал-демократів Ніка Клегга на посаді заступника прем`єр-міністра в новому коаліційному уряді, зазначається в повідомленні Даунінг-стріт.

"Її Величність Королева люб`язно погодилася затвердити Ніка Клегга на посаді заступника прем`єр-міністра", - цитує повідомлення РІА "Новости".

Таким чином, партія либерал-демократів вперше з часу свого заснування в 1988 році змогла ввійти до уряду. До цього посади в кабінеті займали тільки представники Ліберальної партії Великобританії, з якої вийшли нинішні ліберал-демократи, - в рамках коаліційного уряду, створеного Вінстоном Черчиллем під час Другої світової війни.

Посада віце-прем`єра не передбачена конституційними нормами, проте є однією з найвищих посад у кабінеті. Заступник прем`єр-міністра не є також і обов`язковою посадою - заступник був у екс-прем`єра Тоні Блера, проте наступний глава кабінету Гордон Браун не став нікого призначати на цю позицію.

Поки невідомо, яке коло повноважень буде у сфері відповідальності Клегга як віце-прем`єра.

Як повідомляє Даунінг-стріт, королева також схвалила призначення на різні посади в кабінеті міністрів ще чотирьох його однопартійців. Наразі відомі імена трьох з них.

Один з найдосвідченіших партійців Вінс Кейбл, який відповідає в партії за фінансову політику, одержав посаду головного секретаря Казначейства - фактично, заступника міністра фінансів. Сама посада голови Мінфіну, всупереч очікуванням, йому не дісталася, а пішла до "тіньового" канцлера Джорджа Осборна.

Голова партійного апарату, шотландець Денні Александер стане міністром у справах Шотландії, а Девід Лоус одержить пост міністра у справах дітей, шкіл і сім`ї.

Раніше стало відомо, що посади одержали "тіньові" міністри-консерватори.

Новим канцлером Казначейства (міністром фінансів) Великобританії призначено Джорджа Осборна, посаду міністра закордонних справ одержить Вільям Хейг. Обидва раніше мали відповідні посади в "тіньовому" кабінеті, передають британські ЗМІ з посиланням на свої джерела в новому уряді.

Осборн - один з найближчих соратників нового прем`єр-міністра Девіда Кемерона. Він обіцяє протягом 50 днів прийняти екстрений бюджет для боротьби з рекордним внутрішнім боргом країни, а також провести скорочення бюджетних витрат до 6 мільярдів фунтів стерлінгів.

Хейг був лідером Консервативної партії в 1997-2001 роках.