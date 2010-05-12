Сьогодні Греція знову страйкуватиме

Найбільші грецькі профспілки державних службовців (ADEDY) і працівників приватного сектору (GSEE) мають намір сьогодні провести страйк в Афінах проти "нечесних і жорстких" заходів уряду, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Пресс.

"Робітники продовжують боротися проти нечесних і жорстких заходів уряду, Єврокомісії, Європейського центрального банку (ЄЦБ) і Міжнародного валютного фонду (МВФ). За кризу мають заплатити ті, хто розграбував державний бюджет", - йдеться в заяві профспілок.

Загальний страйк і багатотисячні марші відбулися минулої середи в Греції проти заходів уряду, який зобов`язався скоротити бюджетні витрати на 30 млрд. євро за три роки в обмін на 110-мільярдний пакет кредитної допомоги ЄС і МВФ.

Після масових демонстрацій минулої середи відбулися зіткнення. Під час пожежі в підпаленому банку загинули троє людей, зокрема вагітна жінка. Постраждали десятки магазинів і банків, були підпалені будівлі в центрі міста.

У минулий четвер столицю Греції також охопили демонстрації, в яких брали участь не менше 30 тисяч чоловік.