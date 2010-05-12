Літак Качинського міг розбитися через масові дзвінки з мобільних?

Польська прокуратура розглядає нову версію авіакатастрофи Ту-154 під Смоленськом - слідчі перевіряють, чи могли спровокувати трагедію мобільні телефони пасажирів, передає РІА Новості.

Як розповів газеті Rzeczpospolita генеральний прокурор Анджей Серемет, більшість мобільних на борту літака працювали в останні хвилини польоту. "По ним розмовляли і надсилали SMS", - сказав Серемет. За його словами, слідчі вивчають близько 100 апаратів стільникового зв`язку.

Наразі необхідно з`ясувати, чи не спричинило використання мобільних впливу на роботу систем керування літаком, вважає прокуратура. Слідство не відкидає жодної з технічних версій, сказав Серемет, попередивши, що це потребуватиме часу. "Тому закликаю до терпимості і стриманості в оцінці ходу розслідування", - підкреслив він.

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