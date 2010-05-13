Тимошенко сьогодні в ФРН візьме участь у нагородженні прем'єра Польщі

Сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь у церемонії нагородження прем‘єр-міністра Польщі Дональда ТУСКА Міжнародною премією Карла Великого у місті Ахен (Німеччина).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Цього року Д.ТУСК удостоївся престижної премії Карла Великого «як видатний борець за свободу, демократію і права людини та як переконаний європеєць, здатний надихнути молоде покоління Європи, який виступає за порозуміння, співпрацю, солідарність та відкриту до світу Польщу», зазначили в БЮТ.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «ТУСК відіграв ключову роль у процесі інтеграції Польщі в ЄС та зарекомендував себе як польський патріот та один з найавторитетніших європейських лідерів, який виступає за возз‘єднання Європи та послідовно підтримує інтеграцію України до Європейського Союзу».

У церемонії нагородження також візьмуть участь канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент ЄС Герман Ван РОМПЕЙ, Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК та провідні політики Європи.

***Премія імені Карла Великого була заснована у 1950 році і вручається видатним діячам, які зробили суттєвий вклад у становлення єдиної Європи.

У різні роки лауреатами престижної премії ставали: Вінстон Черчіль, президенти Франції Франсуа Міттеран та Валері Жіскар д‘ЕСТЕН, прем`єр-міністр Великої Британії Тоні БЛЕР, Президент США Біл КЛІНТОН, Папа Римський Іоанн Павло ІІ, а також канцлер ФРН А.МЕРКЕЛЬ.