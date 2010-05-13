У ЄС переконують, що всі східні сусіди можуть отримати безвізовий режим

Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідств Стефан ФЮЛЄ зазначає, що всі східні країни-сусіди Євросоюзу можуть отримати безвізовий режим з ЄС.

Про це він заявив у розмові із власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі, коментуючи інформацію про те, що ЄС уже наприкінці травня може запропонувати Росії “дорожню карту” для переходу до безвізового режиму.

“Це (рішення про надання “дорожньої карти” – УНІАН) повністю залежить від країн-членів”, - сказав С.ФЮЛЄ.

“Комісія, як відповідальна за роботу з сусідами та за співпрацю з країнами зі Східної Європи, що беруть участь у «Східному партнерстві», працює за програмами, що містяться у документах, схвалених минулого року, які говорять, що з усіма нашими партнерами зі Сходу, коли вони виконають перелік добре відомих вимог, ми готові розпочати візовий діалог, який приведе нас до лібералізації візового режиму”, - додав комісар ЄС.

Він зазначив, що таку політику Євросоюз має підтримувати і надалі, оскільки, за його словами, лібералізація візового режиму для всіх країн Східної Європи є дуже важливою для посилення співпраці з ЄС.

Комісар уникнув відповіді на запитання щодо того, чи означатиме рішення надати “дорожню карту” щодо безвізового режиму Росії те, що відносини з РФ для Євросоюзу є більш важливим пріоритетом, ніж відносини з країнами-сусідами. “Поки немає жодного рішення, однак все це - в руках країн-членів”, - наголосив С.ФЮЛЄ.

11 травня європейські ЗМІ повідомили про те, що наприкінці травня на саміті Росія-ЄС у Ростові-на-Дону Євросоюз може запропонувати Росії “дорожню карту” з лібералізації візового режиму. Адвокатом цієї ідеї, зокрема, виступає Німеччина.