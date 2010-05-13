У Киргизії прихильники Бакієва захопили аеропорт

Прихильники екс-президента Киргизії Курманбека БАКІЄВА захопили аеропорт у Джалал-Абаді і заблокували злітно-посадкову смугу, повідомляє РІА "Новости".

«Вони засипали злітно-посадкову смугу каменями і гравієм, мабуть, побоюючись прибуття підкріплення від діючої влади з інших регіонів», - сказав представник Джалал-Абадської обладміністрації.

У четвер прихильники К.БАКІЄВА проникли в будівлі обладміністрацій трьох південних областей Киргизії - Ошської, Джалал-Абадської і Баткенської. На центральній площі Оша до цих пір тривають зіткнення прихильників нової й колишньої влади.

Проте на думку директора відділу Середньої Азії Інституту країн СНД Андрія Грозіна, події на півдні Киргизії не є заколотом прихильників екс-президента Курманбека Бакієва, а є спробою південних еліт чинити тиск на тимчасовий уряд. «Тут, скоріше, не контрреволюція і не заколот, ініційований кланом Бакієва. Це, мабуть, демонстрація самостійності, високого впливу південних еліт, які незадоволені тим, як враховуються їх інтереси в офіційному Бішкеку», - цитує повідомлення Газета.ру.