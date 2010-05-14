Заступник міністра оборони США виклав у Києві позицію своєї країни

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО і заступник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Александр ВЕРШБОУ обговорили двостороннє співробітництво.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

У ході зустрічі відбувся обмін думками щодо практичної реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Вашингтона, які відображені у Спільній заяві президентів України та США за результатами зустрічі у рамках Саміту з питань ядерної безпеки 12 квітня.

У цьому контексті було обговорено шляхи активізації відносин стратегічного партнерства Україна-США у політичній, безпековій, військово-політичній, енергетичній сферах.

Міністр закордонних справ України поінформував заступника керівника оборонного відомства США про останні зовнішньополітичні ініціативи нашої держави. У свою чергу, А.ВЕРШБОУ виклав позицію своєї країни щодо актуальних питань, пов’язаних із безпекою європейського континенту.

Як повідомила прес-служба МЗС, зустріч засвідчила обопільну зацікавленість сторін до поглиблення співробітництва у вищезазначених сферах, а також розуміння необхідності розвитку співпраці на міжнародній арені, зокрема у рамках міжнародних організацій.