Скандал у Великобританії: «доступ» до сина королеви продавали за 500 тисяч

Колишня дружина середнього сина королеви Великобританії герцога Йоркського Ендрю - Сара - намагалася "продати" доступ до свого екс-чоловіка, який є офіційним представником Сполученого Королівства з питань торгівлі, за 500 тисяч фунтів стерлінгів. Розмову про "операцію" зняла прихована камера журналістів британського таблоїду News of the World, повідомляють РІА новості.

На відеозаписі 50-річна герцогиня Йоркська пропонує підставному бізнесменові - журналістові видання, - який нібито хоче встановити особисті зв`язки з принцом Ендрю для вирішення проблем свого бізнесу, влаштувати зустріч за винагороду. "500 тисяч мені, коли зможете... і двері відкриті", - звучать на записі слова Сари Фергюсон. Вона також говорить, що готівка "відкриє вам всі шляхи, які вам потрібні, і потім так зустрінетеся з Ендрю, і все буде в порядку". Герцогиня зустрілася з підставним бізнесменом спочатку в США, а минулого тижня в Лондоні, повідомивши його, що вже попросила колишнього чоловіка зустрітися з ним, але не говорила при цьому про жодні фінансові вкладення. При цьому герцогиня прийняла від співбесідника 40 тисяч доларів авансу і продовжила обговорювати подальшу оплату. Представник Сари Фергюсон поки не стала коментувати подію, тоді як канцелярія принца Ендрю повідомила, що не мала жодного уявлення про операцію.