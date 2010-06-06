Відбувся перший у світі концерт для собак

В Австралії відбувся перший у світі музичний концерт для собак.

Як передає телекомпанія ABC, концерт організували музикант і композитором Лорі АНДЕРСОН та її чоловік Лу РІД, засновник рок-групи The Velvet Underground.

Виступ відбувся на сходах оперного театру Сіднея в рамках фестивалю Vivid Live і тривав 20 хвилин, протягом яких звучали написані Л.АНДЕРСОН високочастотні звуки.

Скільки собак прийшло послухати концерт, не уточнюється, проте сама музикант зауважила, що серед них були "великі собаки, маленькі собаки, собаки в спеціальному вбранні для концерту і навіть один 15-річний собака, який страждає на артрит, тому господар привіз його на спеціальному візку".

На думку організаторів, концерт собакам сподобався.

Ніяких інцидентів під час концерту не було зафіксовано. За дійством спостерігали ветеринари, зазначає ABC.