Світ відновлюється після кризи швидше, ніж передбачалося

Світ відновлюється після глобальної економічної кризи швидше, ніж можна було б припускати, стверджують міністри фінансів країн "Великої двадцятки" (G20).

При цьому вони попереджають, що подолано поки що далеко не всі труднощі.

Під час своєї зустрічі к Південній Кореї глави фінансових відомств і центральних банків 20 провідних економік світу наголосили, що проблема величезних бюджетних дефіцитів вимагає негайної уваги, передає Бі-Бі-Сі.

При цьому вони не дійшли якогось компромісу з питання про єдиний для всього світу банківський податок.

Ця зустріч проходить у рамках підготовки до самміту "Великої двадцятки", який пройде у канадському Торонто 26-27 червня.

"Нещодавні потрясіння фінансових ринків нагадують нам про те, що залишаються істотні проблеми, і підкреслюють важливість міжнародної співпраці", - йдеться у підсумковому комюніке, оприлюдненому після закінчення зустрічі в Кореї.

Крім того, відзначають автори документа, всі останні події свідчать про те, що державні бюджети потрібно підтримувати на стабільному і платоспроможному рівні.

Міністри фінансів у своїй заяві також відзначили, що фінансовий сектор має вносити "справедливий і помітний внесок" у домовленості про допомогу, необхідність яких може виникнути в майбутньому, проте не згадали про якісь спеціальні банківські податки.

Ідея глобального податку на банки просувається Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом, однак проти неї виступають деякі країни, що розвиваються, а також Канада і Австралія.

У підсумковій заяві, однак, містяться положення, які наголошують на необхідності жорсткішого регулювання питання про розмір коштів, які банки повинні мати як резервні.

Крім того, міністри фінансів заявили про необхідність більшої прозорості, більш чіткого визначення функцій і контролю над роботою хедж-фондів, кредитних агентств, а також над діяльністю у галузі компенсацій і деривативів.