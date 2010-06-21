ФСБ офіційно платитиме інформаторам

Директор ФСБ РФ Олександр Бортников підписав наказ про грошову винагороду громадян за "сприяння у виявленні, попередженні, припиненні, розкритті і розслідуванні терористичного акту", а також допомогу в затриманні терористів. Текст опублікований на сайті спецслужби.

У наказі визначено, що розмір винагороди залежатиме від ступеня особистої участі інформаторів, а також результатів у боротьбі з тероризмом, які були одержані з їх допомогою. Конкретні суми в документі не названі. Обумовлено, що винагороду виплачуватимуть "за умови забезпеченості необхідними бюджетними коштами".

Для того, щоб розраховувати на винагороду, громадянин повинен виконати один з наступних пунктів:

- надати інформацію про терористів (дані паспорту або іншого документа, адреса місця проживання або місця перебування), яка безпосередньо привела до їх затримання;

підготовку теракту, так щоб співробітники спецслужби могли йому запобігти;

- повідомити достовірні дані про засоби і методи здійснення терористичного акту, а також інші подробиці, які безпосередньо допомогли в розкритті і розслідуванні;

- надати іншу інформацію, що сприятиме виявленню, попередженню, розкриттю і розслідуванню терористичного акту.

Про те, що власті офіційно платитимуть інформаторам, говорили ще в листопаді 2006 року, коли було підписано постанову уряду РФ "Про джерела фінансування виплат грошової винагороди за сприяння боротьбі з тероризмом". Новий документ, підписаний Бортниковим, заснований, зокрема, на цьому урядовому документі.

Лента.ру