Туска переобрали головою правлячої в Польщі партії

Був єдиним кандидатом

Лідера правлячої в Польщі партії "Громадянська платформа" (Platforma Obywatelska), прем`єр-міністра країни Дональда ТУСКА переобрано на посаду голови партії, повідомляє офіційний сайт. У Варшаві в суботу відбулася четверта Національна конференція "Громадянської платформи". Д.ТУСК був єдиним кандидатом на посаду лідера партії. За його переобрання головою "Громадянської платформи" проголосували 858 делегатів, проти - 11, утрималися - 3.

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