Янукович: Америка стала зразком демократичного розвитку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що стратегічне партнерство між Україною та США надалі зміцнюватиметься, а повага та взаєморозуміння між нашими країнами зростатимуть. На цьому він наголосив у вітанні Президенту Сполучених Штатів Америки Бараку ОБАМІ з нагоди національного свята - Дня незалежності США.

“За період незалежності американська нація збудувала державу, яка стала взірцем демократичного розвитку, поваги до прав людини, символом добробуту та процвітання”, - йдеться у тексті вітання, розміщеному на Офіційному сайті Президента.

“З приємністю згадую нашу зустріч у рамках Саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні у квітні цього року та, користуючись нагодою, висловлюю сподівання на зустріч з Вами ближчим часом для обговорення актуальних питань двостороннього та багатостороннього співробітництва”, - зауважив Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ побажав американському лідеру міцного здоров`я й успіхів у відповідальній діяльності, а дружньому американському народу – щастя, добра та благополуччя.