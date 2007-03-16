Сенат США дозволив включити в НАТО Грузію і Україну

Сенат США схвалив сьогодні законопроект, що дозволяє включити до складу НАТО ще 5 країн, повідомляє Associated Press. Це - Албанія, Хорватія, Македонія, Грузія і Україна.

Як повідомлялося, Палата представників схвалила цей законопроект 6 березня 2007 р. Тепер для набуття ним чинності не вистачає тільки підпису президента Джорджа БУША.

Член комісії у закордонних справах конгресу республіканець Річард ЛУГАР заявив, що включення нових членів у НАТО буде "успіхом для Європи, НАТО і США в продовженні розширення території миру і безпеки".

Він також зазначив, що Албанія, Хорватія і Македонія добилися значних успіхів у реформах, які передбачає "План дій з підготовки до членства в НАТО", прийнятий цими країнами в 2002 р. "На жаль, Грузія і Україна поки що не є членами цієї програми, проте і вони продемонстрували помітний прогрес", - додав конгресмен.

Він також пояснив, що схвалений законопроект дозволить сприяти названим країнам в реалізації основних принципів демократії, вдосконаленні оборони і здійсненні реформ у області економіки.