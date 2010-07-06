Набуває чинності Митний кодекс Росії, Казахстану і Білорусі

08:50, 06 липня 2010
Світ
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Трійка продовжить інтеграцію

Митний кодекс Митного союзу сьогодні набуває чинності на території трьох держав - Росії, Казахстану і Білорусі.

Відповідна заява була підписана на саміті ЄврАзЕС в Астані, повідомляє «Газета.ру».

Раніше передбачалося, що Митний кодекс почне діяти 1 липня, але до вчорашнього дня не було вирішено, скільки членів буде в союзі.

Напередодні Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ повідомив, що Митний кодекс для трьох країн набуде чинності 6 липня. Трійка Митного союзу продовжить інтеграцію країн.

Наступна контрольна дата в заходах МС - 1 липня 2011 року. Цього дня митні кордони між Росією і Казахстаном, а також Росією і Білоруссю мають повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об`єднаються в єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

 

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