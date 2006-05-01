У США мільйони нелегальних мігрантів проводять акцію протесту

Мільйони мігрантів, що нелегально живуть в США, проводять всеамериканську акцію протесту проти спроб конгресу змінити імміграційне законодавство країни, повідомляє російська служба «Бі-Бі-Сі».

За закликом декількох організацій, об`єднуючих 11,5 млн. нелегалів, в країні проводиться День без іммігрантів. Для того, щоб довести, наскільки важливі приїжджі для США, мільйони іммігрантів вирішили не виходити на роботу або не витрачати цього дня ні долара.

Більшість нелегалів потрапили в США через мексиканський кордон. Недивно, що три чверті з них - латиноамериканці, а найбільший відсоток нелегалів проживає у південних штатах - Каліфорнії, Техасі та Флориді.

Багато хто з них живе в США без належних документів більше п`яти років. Кожен четвертий - понад десять років. На руки нелегалів розраховують американські сільське господарство, будівництво, індустрія перевезень.

У Каліфорнії, де живе найбільше нелегалів, ніж у будь-якому іншому штаті, місцевий парламент підтримав акції протесту.

Законодавці визнали "Великий американський бойкот 2006 року" спробою пояснити американцям, наскільки важливі іммігранти для щоденного життя країни.

Марші протесту, нічні пильнування, організовані пікніки і багатокілометрові людські ланцюги повинні за планами організаторів охопити всі Сполучені Штати.

У Мексиці і інших країнах Латинської Америки громадські організації на знак солідарності з нелегалами пропонують бойкотувати будь-які американські товари протягом доби.

Багато американських коментаторів, звертаючи увагу на розмах і масовість акцій, проводять паралелі з рухом за цивільні права 30-40-річної давності.

До акцій протесту в різних частинах США ставляться по-різному. Жителі Нью-Йорка готуються вийти на вулиці і створити живі ланцюги по всій довжині міста.

Ресторани штату Нью-Мексико обіцяють годувати демонстрантів безкоштовно, найбільша м`ясопереробна компанія у світі Tyson Food, не маючи змоги заповнити робочі місця, на яких трудилися нелегали і їхні прихильники, просто закрила на цей день дев`ять з 15 своїх фабрик.

Багато магазинів, ресторани, гаражі, що належать вихідцям з Латинської Америки, взагалі закрито на добу.

Причина вже другої за цю весну хвилі протестів іммігрантів - нові імміграційні закони США, що обговорюються в конгресі.

Ці зміни, з одного боку, полегшують багатьом нелегалам шлях до отримання американського громадянства, але з іншою, ускладнюють нелегальну роботу і існування без необхідних документів в Америці.