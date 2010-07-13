У нового командувача ЧФ два головні завдання: свій флот і український

Головними завданнями нового командувача Чорноморським флотом віце-адмірала Володимира Корольова в першу чергу є підвищення боєготовності флоту і зміцнення співпраці з Військово-морськими силами України (ВМСУ), повідомив РІА “Новости” співрозмовник у головному штабі ВМФ.

Головком ВМФ РФ Володимир Висоцький представив 8 липня військовій раді ЧФ нового командувача - віце-адмірала Володимира Корольова, підводника, який прослужив понад 30 років на Північному флоті. Колишній командувач ЧФ віце-адмірал Олександр Клецков звільнений з військової служби - офіційно, через досягнення граничного віку 55 років. Однак новому командувачу в лютому виповнилося теж 55.

"Перед новим командувачем стоїть завдання підвищити боєготовність флоту як за рахунок модернізації кораблів, які стоять на озброєнні, так і нових. На флоті всі кораблі ходові і здатні вирішувати завдання в Світовому океані, але більшість з них мають устаткування і навігацію ще 70-х років, хоча на МПК і ВПК "Керч" встановлено нові РЛС. Модернізація потрібна всьому флотові і не тільки щодо навігації. Потрібні нові стрільбові станції, нові станції РЕБ, більшість кораблів потребують сучасної акустики", - сказав співрозмовник.

Він нагадав слова Висоцького про те, що до 2020 року ЧФ поповниться 10 новими надводними кораблями і 5 підводними човнами. "Це одразу розширить коло завдань, які здатен вирішувати флот, але додасть і складнощів - нові кораблі потрібно буде комплектувати екіпажами і відправити в море. Адже за один похід професіоналами не стають, а отже, висловлюючись морською мовою, "з моря вона не вилазитимуть", - сказав співрозмовник агентства, додавши, що наприкінці липня з ремонту в Новоросійську до Севастополя повертається дизель-електричний підводний човен "Алроса".

Наступне, не менш важливе завдання, яке стоїть перед командуванням ЧФ, - це взаємодія з українським флотом.

Під час візиту міністра оборони РФ Анатолія Сердюкова до Севастополя на початку липня було запропоновано проводити спільні навчання "Фарватер миру "не раз на два роки, а щорічно, і українська сторона не заперечує. "Україна після зміни політичного керівництва взяла курс на взаємодію з Росією на морі. Такі завдання, як порятунок тонучих кораблів, відбиття піратських і терористичних атак - для українського флоту так само актуальні, як і для російського, а вирішувати ці завдання разом набагато простіше", - сказав співрозмовник.

До того ж восени 2010 року вирішуватиметься питання про можливість добудови в Інтересах ВМФ РФ ракетного крейсера "Україна ", який стоїть в консервації на Миколаївському суднобудівному заводі. Російські фахівці на початку липня вже оглянули корабель і дійшли висновку про можливість його добудови. "Українська сторона активно пропонує проводити ремонт і модернізацію російських кораблів на своїх заводах", - сказав співрозмовник агентства.

Крім військових проблем командувач вирішуватиме і фінансові. Нині заборгованість Чорноморського флоту перед пенсійним фондом Севастополя становить 11,5 мільйона гривень. "Це питання вирішується дуже поволі, і адміністрація міста не приховує своєї тривоги. Налагодити контакти з міською владою - також важливе завдання для нового командувача", - сказав співрозмовник.

За його словами, на сьогодні міська влада сама прагне взаємодіяти з Чорноморським флотом, зокрема в соціальній сфері. Зокрема, в бухті Козача для сімей морських піхотинців будується школа і дитяча поліклініка, міська влада не відмовляє флотові і щодо виділення землі для будівництва гуртожитку в тому ж районі, де житимуть військовослужбовці за контрактом", - повідомив співбесідник агентства.