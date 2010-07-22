Сьогодні суд ООН оголосить рішення щодо законності незалежності Косова

Міжнародний суд ООН в Гаазі сьогодні оголосить свій висновок щодо законності проголошеної в односторонньому порядку незалежності Косова від Сербії, передає Радіо «Свобода».

У лютому 2008 року косовські албанці проголосили незалежну державу, яку вже визнали близько 70 держав. Півтора роки тому Генеральна Асамблея ООН за ініціативою Сербії передала це питання на розгляд Міжнародному суду.

Атмосфера і в Сербії, і в Косові напружена - всі з хвилюванням очікують на висновок Міжнародного суду. На вечір заплановане надзвичайне засідання уряду Сербії.