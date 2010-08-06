Головною загрозою для США залишається Аль-Каїда

"Аль-Каїда" і особливо її центральний осередок в Пакистані залишалися в 2009 році найбільш небезпечною терористичною організацією, зазначається в оприлюдненій у четвер щорічній доповіді Держдепартаменту США щодо тероризму.

"У 2009 році "Аль-Каїда" та її ядро в Пакистані залишалася найбільш небезпечною терористичною організацією, яка загрожувала національній безпеці США. Вона як і раніше здійснює потужні атаки на США і об`єкти інтересів США в ксьому світі. "Аль-Каїда" продовжує рекрутування і навчання бойовиків, а також залучення до своїх структур жителів Західної Європи і Північної Америки. Більш того, "Аль-Каїда" із змінним успіхом продовжує спроби встановити партнерські відносини з іншими терористичними організаціями для розширення можливостей", - зазначаться в майже 300-сторінковому документі.

Водночас держдепартамент наголошує успіх пакистанської влади в протистоянні "Аль-Каїди".

"Проте ця організація пережила серйозний регрес у 2009 році. Угруповання перебуває під серйозним тиском в Пакистані, проти неї проводяться військові операції, знищуються опорні пункти, ліквідовуються активісти. В результаті "Аль-Каїда" має труднощі при зборі коштів на терористичну діяльність, тренування найманців і планування операцій поза регіоном. Крім цього, "Аль-Каїда" зазнала невдач в операціях проти урядів мусульманських країн, покликаних викликати нестабільність", - цитує доповідь РІА "Новости".

У доповіді наголошується, що 2009 року намітилася тенденція на зниження популярності "Аль-Каїди" в мусульманському світі. Причиною стали "нерозбірливі" дії угруповання в Алжирі, Саудівській Аравії, Пакистані й Індонезії, які призвели до збільшення кількості мусульман, які вважають, що в результаті атак страждають безвинні люди.

"Зростає кількість консервативних священнослужителів і колишніх бойовиків, які висловлюються проти підтримки "Аль-Каїди", - наголошується в документі.

Найбільш активні і небезпечні осередки і послідовники "Аль-Каїди" нині знаходяться в Африці, робить висновок держдепартамент.

2009 року у терористів значно зріс інтерес до кібератак на США, а також до використання комп`ютерної техніки. У багатьох терористичних організацій з`явилися свої сайти і форуми.

"Досі такі атаки не були успішними. Терористи також використовували кіберпростір для переміщення фінансових потоків, проте і в цій галузі при міжнародній співпраці був досягнутий значний прогрес в припиненні фінансування тероризму", - наголошується в доповіді.