Киргизія переходить на парламентсько-президентську форму правління.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», відповідний указ набув чинності сьогодні.

Президент Роза ОТУНБАЄВА призначила вибори в парламент на 10 жовтня. Новий Кабінет міністрів сформує партія, що перемогла, а повноваження Президента будуть зведені до мінімуму.

У киргизькому парламенті всього 120 місць. Партія-переможець може володіти тільки 65 мандатами.

Тим часом, сама Р.ОТУНБАЄВА вважає, що вибори будуть складними у зв`язку з відкритим конфліктом на півдні країни, а також через розділення еліт на північну і південну частини.

Від сьогодні в Киргизії перестає діяти режим надзвичайного стану і комендантський час. Вони були введені в червні через масові безпорядки в країні.