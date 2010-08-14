У яких випадках мусульманинові дозволено давати хабар

Невідомі поширили в Алжирі та його передмістях фетви (релігійні розпорядження), які дозволяють мусульманам давати хабарі посадовцям, передає РІА "Новости" з посиланням на газету "Аль-Хабар".

Листівки з фетвами, підписаними радикальними саудівськими улемами, роздавали просто в мечетях в перші дні священного для мусульман місяця Рамадана. Зазвичай, у ці дні мечеті відвідує найбільше людей.

Згідно з фетвою, мусульманин може дати хабар своєму начальникові, якщо це сприятиме його законному просуванню по службових сходах. Також дозволяється давати хабарі співробітникам митних і прикордонних служб, якщо треба провезти який-небудь дозволений ісламом товар через кордон двох мусульманських країн.

Водночас, в релігійних розпорядженнях зазначено, що отримання хабаря правовірним мусульманином є неприпустимим.

Сили безпеки вже проводять розслідування, щоб з`ясувати, хто стоїть за поширенням цих листівок.

Алжирські влада прагне жорстко контролювати все, що відбувається в мечетях, щоб не допустити пропаганди екстремістських ідей.