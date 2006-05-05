Грузинські вина, заборонені в Росії, визнані кращими на конкурсі у Москві

Грузинське вино "Кагор" одержало золоту медаль на міжнародному конкурсі вин в Москві "Vinnaya Karta Open - 2006". Про це повідомляє Російська служба новин. В той же час грузинське "Сапераві" одержало одну з срібних нагород, передає Грузія On-line з посиланням на виробника напою компанію "Тбілвіно". А ще ряд вин з Грузії одержав бронзові нагороди.

У журі конкурсу входили фахівці з Росії, Франції і Італії. Ситуація з присудженням грузинським винам нагород виглядає дивною у зв`язку з повною забороною на ввезення молдавських і грузинських вин на територію Росії з 27 березня 2006 року. Заборона була введена Росспоживнаглядом, оскільки експерти агентства знайшли у винах ряд шкідливих для здоров`я домішок, у тому числі і пестицид ДДТ.

Організатори конкурсу пояснили, що вино було ввезене до Росії ще до офіційної заборони. Вони також вказали на те, що в журі входили фахівці, що мають титул Master of wine. На фоні їх оцінок, думка Росспоживнагляду "окрім сміху, нічого викликати не може", заявив один з членів журі Ігор Сердюк. У самому відомстві, за даними Російської служби новин, відмовилися коментувати результати конкурсу.

Вперше "Vinnaya Karta Open" пройшов в квітні 2004 року. Організатором міжнародного конкурсу є ВД "Вітрина" і газета "Винна карта".