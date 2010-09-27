Країни Сахелю активізують боротьбу з Аль-Каїдою

Начальники генеральних штабів Алжиру, Малі, Мавританії та Нігера провели в неділю переговори в місті Таманрассет в алжирській Сахарі, де обговорили спільні заходи боротьбі з тероризмом у районі Сахелю (поясу пустелі від Мавританії до Судану).

"Необхідно виявити відповідальність і розпочати виконання своїх зобов`язань у справі проведення конкретних добре спланованих і скоординованих антитерористичних операцій", - заявив начальник генштабу алжирської армії Ахмед Салах, слова якого цитує РІА "Новости".

Антитерористична зустріч в Алжирі пройшла на тлі загострення ситуації в країнах ісламського Магрибу, де діють бойовики "Аль-Каїди". Зокрема, урядові війська Мавританії втратили кількох військових убитими в зіткненнях з ними. У Нігері ісламісти викрали сімох співробітників французької фірми, з яких п`ятеро громадяни Франції і двоє африканці. Імовірно, заручників утримують на північ Малі поблизу кордону з Алжиром.

Рік тому Алжир, Лівія, Мавританія, Малі і Нігер ухвалили спільний план боротьби з відділенням "Аль-Каїди" в регіоні. Згідно з документом, ці держави мають створити спільне військове угруповання чисельністю 25 тисяч осіб, до якого ввійдуть професійні військові та 3 тисячі ополченців з племен, що живуть на території Нігера, Мавританії і Малі. Крім того, сторони створюють спільну базу даних, куди йтиме вся інформація про діяльність регіонального відділення "Аль-Каїди".

А в квітні цього року в алжирському місті Таманрассет був сформований регіональний центр по боротьбі з тероризмом і спільний комітет оперативних штабів.

Організація "Аль-Каїда" в країнах ісламського Магрибу" є найбільш небезпечним екстремістським угрупованням в регіоні. На її рахунку багато зухвалих і жорстких акцій, зокрема викрадань і вбивств іноземців. Терористи ховаються від переслідування в малонаселених районах Сахари на стику кордонів Алжиру, Малі та Нігеру. Часто, ховаючись від переслідування, вони переміщаються на територію сусідньої держави.

За даними ЗМІ, ініціатором спільної боротьби з "Аль-Каїдой" виступив Алжир, який розраховує в такий спосіб виключити вірогідність зовнішнього військового втручання (з боку США і Франції) в регіоні під приводом боротьби з тероризмом. На думку алжирського керівництва, країни регіону повинні самі відповідати за безпеку в Сахарі.