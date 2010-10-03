На мексиканському курорті Акапулько викрали 22 туристів

Група озброєних людей викрала 22 мексиканських туристів на курорті Акапулько на півдні Мексики, доля викрадених невідома. Про це повідомило в суботу агентство Франс Прес з посиланням на прокуратуру штату Герреро, в якому розташований Акапулько.

"Двадцять двох жителів міста Морелія (штат Мічоакан) було викрадено у четвер", - йдеться в заяві прокуратури.

Туристи з Мічоакана прибули до сусіднього штату Герреро на автомобілях, щоб провести там вихідні. Герреро вважається одним з найбільш криміногенних штатів Мексики, пов`язаних з діяльністю наркокартелів, разом зі штатами Синалоа і Чиуауа.

Президент Мексики Феліпе КАЛЬДЕРОН після приходу до влади в 2006 році оголосив війну організованій злочинності та наркомафії. Враховуючи глобальну корупцію серед державних і поліцейських чинів, до боротьби з незаконним обігом наркотиків глава держави був вимушений залучити армію. У прикордонні зі США райони було направлено понад 60 тисяч військовослужбовців.

За оцінками експертів, щорічно через територію Мексики до США, Європи та Азії перекидається наркотиків на загальну суму до 40 мільярдів доларів.

З початку 2006 року від рук організованої злочинності та наркомафії в Мексиці загинули понад 28 тисяч людей.