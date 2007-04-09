100 тисяч фунтів за розповідь про іранський полон (фото)

Фей Терні, єдина жінка з 15 захоплених іранськими властями британських моряків, дала перше інтерв`ю після звільнення, розповівши, який психологічний тиск на неї чинили. За це інтерв`ю британському таблоїду The Sun і телеканалу, за інформацією газети, вона отримала 100 тисяч фунтів.

У інтерв`ю The Sun Терні розповіла, що перші п`ять днів вона була ізольована від своїх товаришів і чекала смерті. Вона питала, що відбувається з її товаришами, але їй не відповідали. Терні розповіла, що іранські слідчі загрожували їй смертю. Одного разу її запитали: "Як ти дивишся на те, щоб померти за свою країну?". Наступного дня допит продовжив вже інший слідчий, в якийсь момент він сказав: "Ні, ти просто не розумієш, ти повинна співробітничати з нами. Ти що, не хочеш знову побачити свою дочку?" Вона згадує, як одного разу вранці почула з камери, як хтось забиває цвяхи в дерево, а потім до камери увійшла тюремниця, яка заміряла її зріст. "Я була упевнена, що вони сколочують для мене труну", - призналася Фей.

Терні стверджує, що іранці тримали її окремо від решти моряків для того, щоб переконати в тому, що всіх давно відпустили на волю, і в полоні залишилася вона одна. Допити проходили ночами. Іноді її допитували по кілька разів за ніч, ставлячи одні і ті ж питання, розповідає Фей.

За словами військовослужбовця, у перший же день її помістили в карцер, наказавши роздягтися до нижньої білизни. Їй кинули піжаму і чотири брудні ковдри. Через кілька годин їй видали чорну хустку, в якій вона повинна була знаходитися на допиті. На першій шпальті The Sun наводить слова Фей про те, що вона боялася бути згвалтованою. Проте в самому інтерв`ю про це не йдеться.

Терні призналася, що її листи - не фальшивка, але писала вона їх спеціально з використанням нарочито-офіційної лексики, щоби "моє командування і сім`я відразу могли здогадатися, що насправді це писала не я". За словами британки, їй загрожували судом за порушення кордону, якщо вона відмовиться писати ці послання.

За її словами, на допитах вона намагалася зображати "тупу блондинку", повторюючи раз по раз, що всього лише управляла катером і нічого не знає. Терні підкреслює, що не видала жодних таємниць.

Нагадаємо, що інші захоплені британські моряки зізналися в тому, що порушили під час виконання завдання водний кордон Ірану. Ці кадри були неодноразово показані іранським телебаченням. Більш того, деякі військовослужбовці вибачилися за "вторгнення" і висловили розуміння викликаного їхніми діями у іранського народу гніву.

Після того, як президент Ірану Махмуд Ахмаді Нежад “помилував” моряків і вони змогли повернутися, військовослужбовці в телеефірі зробили заяву, в якій скасували все, сказане ними під час перебування в Ірані. В першу чергу, семеро з 15 військовослужбовців сказали, що їх захопили за межами територіальних вод Ірану, в трьох з половиною кілометрах від іранського кордону. По-друге, вони заявили, що дали свої зізнання під сильним тиском. "Нам запропонували два варіанти - або зізнатися, що ми порушили територіальні води Ірану, і тоді нас швидко відправлять назад у Великобританію, або, якщо не признаємося - посадити у в`язницю на 7 років", - заявили вони.

Крім того, за словами капітана Ейра, деяких полонених ставили до стіни із зав`язаними очима і клацали затворами гвинтівок за спиною. Це, за його словами, було одним з психологічних прийомів, покликаних зломити їхній моральний дух. Разом з тим, за словами моряків, ставлення було відносно гуманним: всім полоненим давали їсти і пити три рази на день.

Іран назвав у п`ятницю прес-конференцію такою, що зрежисована і заявив, що шість з 15 звільнених моряків читали свої заяви по папірцях, зміст яких був їм продиктовано владою Великобританії. Іранський МЗС заявив, що "такі інсценування не можуть прикрити помилку британського військового персоналу, який незаконно зайшов на іранську територію".

Окрім того, у відповідь на закиди Британії Іран оприлюднив відеозйомку полонених британських вояків, на якій вони культурно відпочівають та вигладають вельми задоволеними життям.

Нагадаємо також, що міністерство оборони Великобританії, дозволило п`ятнадцяти британським морякам, що повернулися з Ірану, продати свої історії засобам масової інформації. Таким чином, вісім моряків Королівських ВМС і сім морських піхотинців, звільнених 4 квітня після двотижневого утримання іранськими властями, зможуть заробити п’яти-шостизначні суми за публікацію історій про своє перебування в полоні.

Рішення Міноборони викликало критику з боку опозиційних парламентських партій і ветеранських організацій. Вони стверджують, що солдати і офіцери, які воювали в Іраку і Афганістані, зазнали не менше страждань, і їм також є, що розповісти, але військове відомство не дозволяє їм цього робити.

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Фото RTV International