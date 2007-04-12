Україна розглядає відносини з Китаєм як стратегічні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна розглядає двосторонні українсько-китайські відносини як стратегічні.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з віце-прем’єр Державної Ради Китайської Народної Республіки ХУЕЙ Ляньюєм, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

В.ЮЩЕНКО зазначив: «Ми розцінюємо ваш візит якраз як продовження цього діалогу. Переконаний, що та дипломатична і політична активність, яка наростає останнім часом, розкриває нові можливості для наших взаємин».

Сторони позитивно оцінили розвиток відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. Було підтверджено обопільну зацікавленість поглиблювати двосторонню співпрацю у різних сферах, зокрема, у торговельно-економічній, науково-технічній, в авіабудуванні, сільському господарстві, освіті.

Президент України поновив запрошення голові Китайської Народної Республіки ХУ Цзіньтао відвідати Україну з державним візитом.