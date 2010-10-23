Фінансування бойовиків у Чечні ведеться через Грузію?
05:54, 23 жовтня 2010Світ
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Версія Рамзана Кадирова
Глава Чечні Рамзан Кадиров вважає, що фінансування чеченських бойовиків продовжується через Грузію, повідомляє прес-служба керівництва ЧР.
"Раніше вони одержували фінансове живлення і зброю через територію Грузії. І сьогодні можна говорити, що майже єдиним джерелом, де їм допомагають, де вони готуються, залишається Грузія", - заявив Кадиров.
Раніше цього місяця влада Грузії оголосила про скасування віз для жителів північнокавказьких республік РФ. Ця ініціатива викликала сильне роздратування Москви, зауважує Бі-бі-сі.
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