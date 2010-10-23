Фінансування бойовиків у Чечні ведеться через Грузію?

Глава Чечні Рамзан Кадиров вважає, що фінансування чеченських бойовиків продовжується через Грузію, повідомляє прес-служба керівництва ЧР.

"Раніше вони одержували фінансове живлення і зброю через територію Грузії. І сьогодні можна говорити, що майже єдиним джерелом, де їм допомагають, де вони готуються, залишається Грузія", - заявив Кадиров.

Раніше цього місяця влада Грузії оголосила про скасування віз для жителів північнокавказьких республік РФ. Ця ініціатива викликала сильне роздратування Москви, зауважує Бі-бі-сі.