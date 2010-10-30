Обама підтвердив, що на літаку була вибухівка для синагоги

Президент США Барак Обама підтвердив на екстреній прес-конференції в Білому домі, що пакети, відправлені до Америки з Ємену, містили вибухові речовини, повідомляє Бі-бі-сі. Звернення Обами в прямому ефірі транслював телеканал CNN.

Вантаж був перехоплений в двох аеропортах у Великій Британії та ОАЕ. За словами Обами, він був адресований синагогам Чікаго і становив реальну терористичну загрозу для США.

Обама не став безпосередньо пов`язувати виявлені посилки з вибухівкою з єменським осередком "Аль-Каїди", зауважує Лента.ру, проте заявив, що США мають намір "знищити діючий в Ємені підрозділ цієї терористичної організації".

У зв`язку з виявленими посилками дві найбільші на американському ринку вантажні компанії - UPS і FedEx - припинили перевезення будь-яких вантажів з Ємену. У п`ятницю винищувачі ВПС США були підняті в повітря для супроводу пасажирського літака компанії Emirates, який виконував рейс з ОАЕ до Нью-Йорка, на борту якого був вантаж з Ємену.