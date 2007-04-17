Кількість жертв стрілянини у Віргинському університеті досягла 33 людей

Кількість жертв стрілянини в університетському кампусі Віргинського технічного університету в містечку Блексберг досягло 33 людей, включаючи і нападника, який імовірно наклав на себе руки, передає Бі-бі-сі. Перші постріли пролунали в понеділок о 7:15 ранку за місцевим часом (12:15 за Грінвічем) у студентському гуртожитку, де було вбито двох людей. Спочатку в університеті, де вчаться в цілому 26 тис. студентів, було оголошено тривогу, але потім адміністрація її скасувала, і о 9:15 стрілянина розпочалася знов, цього разу в будівлі інженерного факультету, який знаходиться від гуртожитку на відстані декілька сотень метрів. Тут загинуло 30 людей плюс нападник, повідомляє РБК-Україна

Студенти ставлять питання про те, чому перше попередження, отримане ними від адміністрації, прийшло у вигляді електронного листа більш ніж через дві години після перших пострілів. Жодних публічних оголошень не було, додають вони. Керівництво навчального закладу на ці звинувачення відповідає, що не могло передбачати "другої серії" трагедії. "У нас не було причин підозрювати, що відбудеться ще щось, - пояснює президент університету Чарльз Стігер. - Ми можемо ухвалювати рішення, ґрунтуючись тільки на тій інформації, яку маємо в своєму розпорядженні на цей час. У нас не було годин на роздуми". Влада поки не впевнена в тому, що два інциденти взагалі пов`язані між собою: поліція виявила два пістолети.

Особу нападника попередньо встановлено, проте вона тримається в таємниці. Даних про мотив влаштованої ним бійні поки немає. Крім того, шеф місцевої поліції Уенделл Флінчам не заперечує можливості, що ця людина діяла не одна, хоча і додає: "Я не говорю, що є хтось ще". Не знає влада і того, чи був той, хто стріляв, студентом чи ні, проте, за словами очевидців, схоже, що він добре знав розташування будівель і дверей, що допомогло йому не дати студентам розбігтися. Один з учнів університету, Ерін Шихан, так описав нападаючого: "зріст близько 180 см, молодо виглядає, азіат, одягнений чудно, майже як бойскаут, легка сорочка з дуже коротким рукавом і жилет з чорним покриттям, схожий на військовий".

До розслідування стрілянини в технологічному університеті штату Вірдгинія підключилися співробітники ФБР, передає НТВ.