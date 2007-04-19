Солдатів Вермахту перепоховають з Сімферополя до Севастополя

Кримські власті сприятимуть Німеччині в проведенні пошукових робіт і перепохованні останків німецьких солдатів, які, за наявними відомостями, під час Великої Вітчизняної війни були поховані в парку "Салгірка" в Сімферополі.

Як повідомила УНІАН прес-секретар голови Верховної ради АРК Алла ГОРЄВА, про це йшлос сьогодні під час зустрічі кримського спікера Анатолія ГРИЦЕНКА з директором Представництва Народного Союзу Німеччини по догляду за військовими похованнями в Україні Хансом-Ульріхом ШРАДЕРОМ.

Німецька сторона, керуючись підписаною в 1993 році Міжурядовою угодою між ФРН і Україною про догляд за могилами загиблих воїнів, що покояться як на території Німеччини, так і на території України, має намір через 65 років після закінчення Другої Світової війни зберегти пам`ять про своїх солдатів і, по можливості, повернути їх імена.

Кримчани готові допомогти німцям в організації і проведенні пошукових робіт. "Ми діятимемо в рамках підписаної між нашими країнами угоди і максимально будемо сприяти проведенню пошукових робіт. Тим більше, що вже є конкретні результати", - підкреслив кримський спікер.

Як повідомляє його прес-секретар, кримським шукачам, які почали розкопки в парку "Салгірка" 13 квітня цього року, вже вдалося виявити останки 75 німецьких солдатів. За архівними даними, в парку "Салгірка" почали ховати в період важких оборонних боїв за Севастополь в 1941 році і ховали до звільнення Криму навесні 1944 року. А.ГОРЄВА повідомила, що це німецьке кладовище розбите на 16 блоків і зберігає рештки близько чотирьох тисяч солдатів Вермахту - не тільки німців, а й італійців, австрійців, словаків, румунів.

Всі знайдені останки загиблих солдатів Вермахту перепоховають на німецькому кладовищі під Севастополем.