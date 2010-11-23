Держдума РФ проти зрівнянь нацистського і сталінського режимів

Державна дума Росії заявляє, що спроби покласти вину за розв`язування Другої світової війни, крім гітлерівської Німеччини, на Радянський Союз є «свідомо антиісторичною брехнею».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за відповідну заяву у зв`язку з 65-річчям від дня початку Нюрнберзького судового процесу над головними нацистськими військовими злочинцями проголосували 445 російських депутатів.

«Спроби покласти вину за розв`язування Другої світової війни, крім гітлерівської Німеччини, на Радянський Союз, який був ініціатором заснування Трибуналу, є свідомо антиісторичною брехнею», - підкреслюють депутати.

Також у заяві йдеться, що спроби зрівняти нацистський режим і існуючий у Радянському Союзі суспільно-політичний лад «блюзнірські по відношенню до ветеранів антифашистського руху, жертв Холокосту, в`язнів концентраційних таборів, десятків мільйонів людей в Європі, і, перш за все, по відношенню до радянських людей, які віддали своє життя в ім`я боротьби з антилюдською расовою теорією нацизму».

Окрім цього, занепокоєність російських депутатів викликають спроби виправдати нацизм у деяких державах Європи, де з військових злочинців намагаються зробити народних героїв.

«Подвигам» посібників гітлерівців у шкільних підручниках приділяють часто більше місця, ніж Нюрнберзькому судовому процесу, який засудив їх на всі часи. Допускаються осквернення пам`ятників переможцям фашизму і увічнюються ті, хто діяв на стороні агресорів. Реабілітуються і представляються до державних нагород співучасники лиходійських злочинів фашистів, піддаються переслідуванню воїни, які билися у рядах антигітлерівській коаліції», - наголошується в заяві.

Депутати Держдуми закликають міжнародні організації і парламенти держав світу «засуджувати і припиняти будь-які спроби відродження фашистської, праворадикальної, расистської і націоналістичної ідеології у своїх країнах і де б то не було».

«Держдума вітає ухвалення 16 листопада 2010 року Третім комітетом Генеральної Асамблеї ООН резолюції «Неприпустимість певних видів практики, які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов`язаної з ними нетерпимості», що містить пряме посилання на Статут Трибуналу, а також на вирок Трибуналу, який оголосив, зокрема, організацію СС і всі її складові частини, включаючи «Ваффен СС», злочинними і визнав їх відповідальними за численні військові злочини і злочини проти людяності», - наголошується в документі.

Держдума також висловлює жаль, що ряд європейських держав, «прикриваючись гаслами європейської солідарності і тезами про свободу слова і зборів, не підтримав вказану резолюцію».

Крім того, російські депутати закликали «всі держави світу підтримати згадану резолюцію в ході голосування на майбутньому пленарному засіданні 65-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН і внести тим самим свій внесок у протидію відродженню «коричневої чуми» ХХ століття в новому сторіччі».

У заяві наголошується, що саме з Нюрнберзького судового процесу почалася історія міжнародного кримінального правосуддя.

«Трибунал юридично закріпив остаточний розгром фашизму і визнав агресивну війну злочином проти світу. Нюрнберзький судовий процес, якому передувала активна дипломатична робота СРСР із союзними державами, став яскравим прикладом конструктивної, деідеологізованої взаємодії країн антигітлерівської коаліції. Різні за своїм характером сили, що протистояли загальному ворогу, змогли подолати існуючі між ними розбіжності в ім`я торжества справедливості і міжнародної законності», - йдеться у документі.

На думку російських парламентаріїв, будь-які спроби перегляду рішень Трибуналу або їх спотворення «повинні розглядатися як порушення загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, як очевидна протидія волі ООН».