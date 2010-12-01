У Польщі після серії вибухів у житлових будинках евакуйовували 6,5 тис. осіб

Близько 6,5 тис. осіб евакуйовували вчора увечері у польському місті Жєльона Гура на Заході Польщі після серії вибухів у житлових будинках в одному з кварталів міста.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських ЗМІ, внаслідок вибухів загинув один 50-річний чоловік та ще 8 осіб отримали поранення.

Причиною трагедії, швидше за все, стала аварія в газовій мережі, яка привела до різкого зростання тиску, через що у кількох будинках сталися вибухи та пожежі.

Більшість людей, яких евакуйовували, уночі змогли повернутися до домівок, де, однак, не було світла та газу.

300 мешканців найбільш постраждалого будинку досі не можуть повернутися до своїх квартир.