Медведєв сказав полякам те, що вони хотіли почути

У понеділок президент Росії Дмитро Медведєв вперше за останні 8 років прибув до Польщі.

За підсумками візиту лідери двох країн заявили про початок нового етапу відносин. Дмитро Медведєв сказав полякам те, що вони хотіли від нього почути: Росія вважає винуватцем трагедії в Катині «Сталіна і його прибічників», російські та польські слідчі повинні дійти спільного висновку про причини катастрофи літака Леха Качиньського.

«Поганий період у російсько-польських відносинах закінчився», – оголосив зі свого боку польський президент Броніслав Коморовський.

Для зближення відносин президенти домовилися розвивати співпрацю з кількох напрямків. «Варшава хотіла б брати участь в процесі модернізації в Росії», – оголосив Коморовський. «Це важливо не тільки з погляду двосторонніх відносин, а й з погляду відносин у рамках ЄС», – пояснив він.

Натомість російські енергетичні компанії зацікавлені в приватизації польської нафтопереробної компанії Grupa Lotos SA, заявив президент Росії. (Раніше міністр енергетики РФ Сергій Шматко повідомив, що державні компанії "Роснефть" і "Газпромнефть" зацікавлені в придбанні концерну Grupa Lotos і можуть подати спільну заявку).

За підсумками переговорів підписано 7 документів: Декларацію про співпрацю з метою модернізації економіки між міністерствами економіки; міжурядові угоди про співпрацю в боротьбі із забрудненням Балтійського моря, включаючи Калінінградську (Віслінську) затоку, нафтою й іншими шкідливими речовинами; щодо морського транспорту; меморандум про взаєморозуміння і співпрацю у сфері поштового зв`язку і електрозв`язку; протокол про наміри створити Центри російсько-польського діалогу і злагоди в РФ і Польщі (підписали міністри культури); меморандум про співпрацю (підписали генеральні прокурори); також підписано Декларацію про інтенсифікацію співпраці і молодіжних обмінах між РФ і Польщею (як пояснив Газеті.Ru перший заступник міністра спорту і молодіжної політики РФ, йдеться у тому числі про роботу польських студентів на будівництві олімпійських об`єктів у Сочі).

Крім того, два президенти висловилися щодо низки чергових тим. Президент Польщі позитивно зазначив, що Росія взяла участь у саміті НАТО, і запевнив, що Варшава готова сприяти поліпшенню відносин Росії і НАТО. Він не виключив, що у результаті обидві країни входитимуть в єдину систему протиракетної оборони, зокрема за секторальним принципом, запропонованим Москвою. «Це серйозна тема, НАТО і Росія повинні її обговорити і подумати, як це може вплинути на нашу безпеку і вироблення загального механізму захисту від ракетних загроз», – пояснив він. Один з позиційних районів ПРО в Європі, нагадаємо, передбачалося розмістити саме в Польщі.

Медведев, у свою чергу, запевнив, що Росія не збирається підсаджувати Польщу на «енергетичну голку». «Ми вважаємо, що це абсолютна нісенітниця, - заявив він. – За останній час ми змогли знайти цілий ряд консенсусних рішень. У тому, що стосується газу, проводилися досить складні переговори, особливо в умовах дії відповідних директив ЄС, але ми змогли вийти на, загалом, цілком розумні рішення - сподіваюся, що так буде і надалі».

Увечері у понеділок Медведєв і Коморовський взяли участь у відкритті російсько-польського форуму громадськості, на якому російський президент вручив польському кінорежисерові Анджею Вайді, який зняв фільм про трагедію в Катині, російський орден Дружби. «Я хотів би побажати вам здоров`я і хотів би сподіватися, що все, що було створене вами за останні десятиліття, залишиться в скарбниці світового кіно», – сказав Медведєв, вручаючи нагороду. У відповідь Вайда подякував президентові за рішення розкрити правду про злочини в Катині. «Ви перший президент Росії, який ухвалив рішення розсекретити документи про Катинь і віддати належне жертвам цих злочинів», – сказав Вайда.

За матеріалами Газети.ру,Бі-бі-сі та РІА "Новости".