Заворушення в Москві, про наближення яких говорили півдня, відміняються

Міліція знімає оточення на Манежній площі в Москві та з прилеглої території, де сьогодні ввечері були посилені заходи безпеки через інформацію про можливу несанкціоновану акцію, повідомили ІТАР-ТАСС у московському ГУВС.

Начальник Управління інформації і громадських зв`язків Віктор Бірюков зазначив, що "інформація про плановані акції в дуже великій кількості йде каналами ЗМІ". "Ми закликаємо журналістів не підігрівати обстановку і не провокувати молодих людей на протиправні дії, публікуючи неперевірену інформацію", - сказав він.

Утім, після зняття оточення в центрі Москви продовжують залишатися посилені загони, додає Лента.ру. За словами прес-секретаря столичного ОМОНу, на Манежній площі перебувають близько сотні співробітників 2-го оперативного полку, 150 бійців ОМОН і військовослужбовці внутрішніх військ. Міліціонери звертаються до громадян з проханнями не затримуватися на Манежній.