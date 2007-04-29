У Стамбулі протестують проти ісламізації Туреччини

Супротивники ісламізації Туреччини проводять у неділю в Стамбулі масову маніфестацію на захист світського ладу й проти обрання новим президентом країни представника правлячої клерикальної Партії справедливості й розвитку (ПСР).

Як повідомляє РІА “Новости”, в акції, що проводиться на площі Чаглаян у районі Шишлі в європейській частині турецького мегаполісу, бере участь декілька сотень тисяч чоловік. За даними ЗМІ, всього в маніфестації візьмуть участь понад мільйона жителів Туреччини.

У руках маніфестантів плакати з гаслами "Туреччина була й залишиться світською!" та національні прапори країни. На площі Чаглаян розгорнено полотнище національного турецького стягу завдовжки чотири кілометри.

У районі проведення маніфестації, яку організували близько 500 громадських організацій, вжито посилених заходів безпеки. Для забезпечення правопорядку задіяно декілька тисяч поліцейських. Із повітря ситуацію контролюють поліцейські вертольоти.

Акція на захист демократії в Стамбулі - друга за останні дні в Туреччині. 14 квітня в Анкарі відбулася аналогічна маніфестація, найбільша в історії країни, в якій, за різними даними, взяли участь від 500 тисяч до мільйона людей. Вона пройшла під гаслами "Республіка в небезпеці!", "Захистимо світський лад!"

Маніфестація в Стамбулі співпала за часом із різким демаршем Генштабу Туреччини на адресу правлячої партії прем`єра Тайїпа ЕРДОГАНА, з яким він виступив в ніч на суботу. Армійське керівництво заявило, що воно із занепокоєнням стежить за ситуацією, пов`язаною з виборами нового президента, й попередило, що збройні сили є гарантом світського режиму в Туреччині.

Несподівана заява Генштабу була зроблена після першого туру президентських виборів, що відбувся минулої п`ятниці в Туреччині .

Єдиний претендент на вищий державний пост, голова МЗС Абдуллах ГЮЛЬ не набрав у 550-місному парламенті 367 голосів, необхідних для перемоги в першому турі голосування. Опозиція відразу ж направила запит у Конституційний суд країни з вимогою анулювати вибори.