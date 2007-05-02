З Москви евакуюють сім`ї співробітників естонського посольства

З Москви до Талліна евакуюють сім`ї співробітників естонського посольства.

Як передає РІА «Новости»,про це заявила глава прес-служби естонського МЗС Ехтель ХАЛЛІСТЕ.

"З Москви до Талліна евакуйовані сім`ї співробітників з дітьми, решта працівників посольства залишається на своїх місцях", - повідомила вона.

Активісти російських молодіжних організацій вже кілька днів поспіль проводять акції біля естонського посольства в Москві, протестуючи проти рішення властей Естонії прибрати Бронзового солдата з центру Талліна.

Історію Бронзового солдата завершено, заявив президент Естонії Тоомас Хендрік ІЛЬВЕС у зверненні до народу.

"Пам`ятник і поховані поряд останки знайдуть місце для упокою на цвинтарі. Наразі слід припинити використовувати пам`ять жертв війни в політичних та інших неналежних цілях", - сказав він.

Єврокомісія на засіданні в середу в Брюсселі прийняла заяву, в якій висловлюється глибока занепокоєність у зв`язку з подіями навколо посольства Естонії в Москві, повідомив офіційний представник виконавчої влади ЄС Йоханнес ЛАЙТЕБЕРГЕР.

"Колегія (єврокомісарів) обговорила сьогодні події в Талліні та Москві. Єврокомісія хотіла б висловити глибоку стурбованість з приводу зростання насильства в ході демонстрацій біля посольства Естонії в Москві і вимагає від російських властей виконати зобов`язання в рамках Віденської конвенції, дозволивши посольствам країн ЄС, а також представництвам ЄС функціонувати належним чином і бути захищеними адекватним чином", - сказав Й.ЛАЙТЕНБЕРГЕР журналістам в середу в Брюсселі.

Він додав, що "Єврокомісія закликає російський уряд вирішувати справжню проблему з Естонією за допомогою діалогу".

Як повідомляв УНІАН, пам`ятник Воїну-визволителю на пагорбі Тинісмяги в центрі Талліна був демонтований 27 квітня. Дії властей спровокували масові безлади. Починаючи з 27 квітня, поліція затримала в цілому понад тисячу осіб. Під час безладів одна людина загинула, десятки були поранені.

30 квітня пам`ятник Воїну-визволителю встановили на Таллінському військовому цвинтарі. Урочисте відкриття пам`ятника на новому місці відбудеться 8 травня, коли Європа святкує день звільнення від фашизму.

Розкопки могил радянських воїнів на пагорбі Тинісмяги почалися 28 квітня. Завершення процесу перепоховання заплановано на кінець червня на Талліннському військовому цвинтарі.