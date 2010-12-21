Білоруська опозиція вимагає розслідування масових репресій проти учасників акції 19 грудня в Мінську, а також притягнення до відповідальності осіб, причетних до жорсткого розгону мирного протесту.

Як повідомляє Європейське радіо для Білорусі, про це сьогодні на прес-конференції в Мінську заявили ряд опозиційних політиків - Віктор ІВАШКЕВИЧ, Олександр МІЛІНКЕВИЧ, Вячеслав СІВЧИК, Лев МАРГОЛІН, Григорій КОСТУСЬОВ і Олексій ЯНУКЕВИЧ.

На їхню думку, мирний протест громадян 19 грудня є конституційним правом кожного громадянина, а застосування грубої сили проти учасників вуличної акції є злочином.

"Ніякі провокації у вигляді вибитих дверей не можуть виправдати жорстоке побиття й арешти тисяч людей. Ми висловлюємо солідарність із арештованими кандидатами в президенти й вимагаємо їхнього негайного звільнення, а також звільнення всіх учасників мирної маніфестації", - заявив В.ІВАШКЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську ввечері 19 грудня було затримано й 20 грудня притягнуто до адміністративної й кримінальної відповідальності понад 600 учасників акції.

Наразі п`ятеро екс-кандидатів у президенти Білорусі перебувають у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки Білорусі.