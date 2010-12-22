Населення США збільшилося на 10%

Кількість мешканців США за останні 10 років збільшилася на 10% і досягла 308 млн. 745 тис. 538 осіб, йдеться в повідомленні Бюро перепису США.

Водночас у відомстві зазначають, що ця цифра (10%) відображає найповільніше зростання населення США від часів Великої депресії 1930-х років.

Згідно з даними Бюро, найбільше зростання чисельності жителів відмічене на півдні і заході Сполучених Штатів.

Від результатів перепису населення залежить кількість місць, яку одержують конгресмени від кожного штату в Палаті представників, додає Лента.ру. За даними перепису 2010 року, традиційно республіканський штат Техас одержить 36 з 435 місць, а демократична Каліфорнія - 53 місця.

Штати Арізона, Флорида, Джорджія, Невада, Юта і Вашингтон на наступних виборах одержать більше місць у Конгресі, ніж за підсумками попереднього перепису. Натомість Мічіган, Нью-Йорк, Огайо і Пенсільванія втратили місця в Палаті представників.

Перепис населення проходить у США кожні десять років починаючи з 1790 року.