США сподіваються на швидке подолання кризи в Молдові

Сполучені Штати Америки сподіваються на швидке подолання політичної кризи в Молдові. Таку заяву зробив посол США в Молдові Асиф Чодрі на зустрічі в Кишиневі з лідером Партії комуністів Республіки Молдова (ПКРМ), екс-президентом Володимиром Вороніним.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в ПКРМ, американський дипломат зазначив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією після дострокових парламентських виборів 28 листопада 2010 р., давши зрозуміти, що США продовжать підтримувати країну на шляху демократії, економічних реформ і європейської інтеграції незалежно від рішення політиків про створення майбутньої правлячої коаліції.

А.Чодрі висловив надію на те, що Молдова зможе уникнути нових дострокових парламентських виборів наступного року, проведення яких є можливим, якщо новий президент знову не буде обраний.