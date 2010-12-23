Мінськ натякає ОБСЄ, що непогано би змінити оцінку виборів

Мінськ вважає, що місія ОБСЄ керувалася емоціями при підготовці попередньої оцінки виборів Президента Білорусі 19 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Андрій САВІНИХ, коментуючи попередні підсумки міжнародного спостереження за виборами Президента.

"Опубліковані в попередній доповіді твердження не повною мірою узгоджуються з попередніми оцінками місії на всіх стадіях виборчого процесу. Ми вимушені констатувати, що протиправні і провокаційні дії, організовані меншиною опозиції після закриття виборчих дільниць, вплинули на тональність заяв представників ОБСЄ і характер їхніх висновків", - сказав А.САВІНИХ.

Білоруська сторона звертає увагу "на неприпустимість ситуації, коли емоційне трактування подій, що не мають відношення до виборчого процесу, відводить увагу від оцінки проведення власне виборчого процесу і підсумків виборів".

"Ми розраховуємо, що експерти ОБСЄ зможуть подолати маніпулятивний тиск, що виник після виборів, і професійно підійти до підготовки завершальної доповіді про хід виборчого процесу в Білорусі", - сказав А.САВІНИХ.

Водночас, прес-секретар МЗС відзначив, що "спостерігачі ОБСЄ спробували представити більш збалансовану і об`єктивну оцінку виборів у Білорусі порівняно з аналогічними доповідями в минулі роки".

Зокрема, за його словами, експерти ОБСЄ відзначили позитивні покращення в процесі реєстрації ініціативних груп, проведення збору підписів, інклюзивній реєстрації кандидатів у Президенти.

"Експерти ОБСЄ зафіксували розширення прав кандидатів та їхніх ініціативних груп із ведення агітаційної кампанії. Експерти ОБСЄ також відзначили, що територіальні виборчі комісії формуються не менше ніж на одну третину свого складу з представників політичних партій і громадських об`єднань. Разом з тим аналіз попереднього висновку показує, що експерти ОБСЄ не відобразили всі зміни, спрямовані на забезпечення відвертості та прозорості виборчої кампанії, створення рівних умов для всіх учасників виборів", - сказав А.САВІНИХ.

Як повідомляв УНІАН, місія спостерігачів ОБСЄ/БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини) в попередньому звіті про хід виборів відзначила, що Білорусь має ще багато чого зробити для досягнення міжнародних стандартів демократичності проведення виборів.

"Президентські вибори продемонстрували, що Білорусь все ще має пройти значний шлях для відповідності зобов`язанням у рамках ОБСЄ, незважаючи на те, що деякі окремі покращення були зроблені", - наголошувалося в звіті.

Місія також вважає, що хоча процес голосування в цілому оцінюється позитивно, проте процес підрахунку голосів як мінімум на половині дільниць, де проводилося спостереження, був оцінений як поганий або дуже поганий.

Крім того, незважаючи на те, що законодавство дозволяло включення представників опозиції до складу виборчих комісій, кількість представників опозиційних кандидатів у них не перевищила 1%.

На думку спостерігачів, вибори були затьмарені затриманням більшості кандидатів і сотень активістів, журналістів і представників громадянського суспільства.