Кількість постраждалих від пожежі Ту-154 в Росії зросла до 20

Одна жінка загинула, ще 20 осіб було госпіталізовано після пожежі на борту літака Ту-154 в аеропорту Сургута.

Про це повідомила РІА «Новости» помічниця міністра охорони здоров`я і соцрозвитку РФ Софія МАЛЯВІНА.

За її даними, "четверо осіб госпіталізовано з опіками, 14 – з отруєнням чадним газом, зокрема дитину. Двох госпіталізовано з травмами кінцівок".

Як повідомлялося, літак, який виконував рейс Сургут-Москва, загорівся сьогодні під час руху по злітній доріжці. Літак повністю згорів.

За даними міністра транспорту РФ Ігоря ЛЕВІТІНА, на борту перебували 116 пасажирів і вісім членів екіпажу. Екіпаж і аеропортові служби зробили все необхідне, аби евакуювати людей, сказав він.

За фактом події порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху й експлуатації повітряного транспорту). Стаття передбачає до чотирьох років позбавлення волі.